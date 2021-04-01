В тюменском "Университете третьего возраста" научат рисовать, петь и правильно говорить

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Факультеты изобразительного искусства, хорового пения и ораторского мастерства открылись в "Университете третьего возраста" в Тюмени, сообщает областной департамент социального развития.

На факультете изо состоится серия интенсивов "Четыре возраста женщины". В технике акварель тюменки создадут цикл картин, посвященных этапам своей жизни. Темой первого занятия стало детство. Куратор направления, художница Алена Изотова, предложила студенткам вспомнить о лучших моментах этого периода и поделиться ими через образы.

Факультет хорового пения курирует педагог по вокалу Анна Сафронова. Девиз обучающей программы — "Петь легко!". Важно понимать, как звучать правильно, остальное — дело техники. На первом занятии студенты 55+ учились разогревать голосовые связки.

Полезные техники для речи отработают еще на одном творческом направлении "Университета третьего возраста" – факультете ораторского мастерства. Под руководством специалиста по речи Аси Куприяновой студенты создадут неповторимый речевой имидж, а также научатся говорить правильно и со вкусом.

Напомним, что факультеты изобразительного искусства, хорового пения и ораторского мастерства принимают студентов 55+ в центре "Эрудит" (г. Тюмень, ул. Мельникайте, 48).

Узнать подробности можно по телефону отдела по содействию активному долголетию (3452) 51-50-51.