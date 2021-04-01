Под Тюменью в СНТ "Искра-1" и "Дубравушка" горели дома

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Два пожара под Тюменью произошли 28 апреля. Один раз огнеборцы выезжали в СНТ "Искра-1", во второй — в дачное товарищество "Дубравушка".

Дачный одноэтажный дом вспыхнул днем на ул. Солнечная в СНТ "Искра-1". "Поврежден сам дом, надворные постройки на площади 50 квадратных метров. Огонь повредил кровлю дома. Общая площадь составила почти 100 квадратных метров", — рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

На месте работали 12 сотрудников подразделений МЧС Тюмени и пять спецмашин. Причина случившегося — короткое замыкание.

В 22 часа 44 минуты поступило сообщение о пожаре в доме размерами четыре на семь метров в дачном товариществе "Дубравушка". Пламя полностью повредило дом, также огонь повредил беседку. С огнем боролись восемь сотрудников трех пожарно-спасательных частей, было задействовано пять спецмашин. Причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации печи.

Инна Пахомова