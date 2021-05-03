Тюменский художник готовит проект преображения общественных пространств

Фото из личного архива Дмитрия Зеленина Фото из личного архива Дмитрия Зеленина

Тюменский художник Дмитрий Зеленин работает над дизайном парадных в новых строящихся домах, отливая оригинальны кашпо, настенные панели из бетона.

"Можно сказать, мы продолжаем историю семилетней давности, когда проект "Цвет города" начал украшать подъезды домов. Тогда мы приходили как художники и разрисовывали стены, теперь мы вернулись к этой работе, но уже на другом уровне: в качестве дизайнеров. То есть мы предлагаем застройщикам возводить не подъезды, а парадные: привносить такие элементы дизайна, которые позволяют почувствовать зашедшему уже как у себя дома", - сказал он.

Дмитрий Зеленин признался, что весь год готов потратить на учебу, чтобы, возможно, в следующем году заявить о новых необычных проектах.

"Планирую выйти на город уже с готовым проектом, зная четко, как это можно реализовать. Потому что неподготовленный энтузиаст, который считает, что принесет красоту, может добиться откровенной порчи общественного пространства. Тут нельзя необдуманно импровизировать, нужно подходить более взвешенно, - признался Зеленин в интервью изданию "Тюменская область сегодня".