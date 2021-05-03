Нижнетавдинские хирурги получили новое диагностическое оборудование

| Фото: пресс-служба областной больницы №15 | Фото: пресс-служба областной больницы №15

Новое оборудование для хирургического отделения поступило в Областную больницу №15 (с. Нижняя Тавда) в рамках национального проекта "Здравоохранение".

Анализатор газов и электролитов крови используется для измерения содержания ионов, кислотно-щелочного баланса, парциального давления углекислого газа и кислорода в крови или других биологических жидкостях. Это настоящая мини-лаборатория, выдающая результаты высокой точности.

Прибор "GASTAT-navi", которым теперь могут пользоваться хирурги Нижнетавдинской больницы, незаменим для диагностики при неотложных состояниях в реаниматологии, хирургии и анестезиологии.

Кроме того, газоанализатор легко помещается в руке, позволяя выполнять диагностику как возле постели пациента, так и непосредственно в операционной.

Также в рамках национального проекта "Здравоохранение" в ОБ №15 поступили четыре многофункциональных гинекологических кресла для проведения осмотров, манипуляций, малых и больших гинекологических операций, сообщает пресс-служба Областной больницы №15.