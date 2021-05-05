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Спектакль-инсталляцию о блокадном Ленинграде представят в тюменском "Космосе"

Общество, 11:12 05 мая 2021

МТЦ "Космос" | Фото: МТЦ "Космос"

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Спектакль-инсталляцию "ДЫМ" о блокадном Ленинграде по мотивам автора комиксов "Сурвило" Ольги Лаврентьевой представят в холле МТЦ "Космос" 9 мая в 16 часов.

Режиссер проекта Владислав Тутак из Санкт-Петербурга подготовит для зрителей иммерсивную выставку и аудио прогулку по ней с эффектом дополненной реальности. Современное хайтек-пространство вызовет у гостей постановки ассоциации с трагическими событиями и предметами 30-50-ых годов прошлого столетия.

"Лица, пространство, предметы можно разглядеть через своеобразный перманентный дым времени. Этот дым тяжелый, едкий, удушающий – ведь он связан с трагическими годами для людей, для страны. Дым - это как метафора, нематериальный фильтр, через который проступает то важное и ценное, что являет нам эпоха и что отзывается в наших душах. Герои этой истории, как будто выходят из дыма и растворяются в нем", - рассказал режиссер-постановщик.

Вход на премьеру постановки бесплатный. Возрастное ограничение – 12+.

Спектакль-инсталляция "ДЫМ" будет показан в "Космосе" до 13 мая. Затем его представят в школах Тюмени.

Анжела Лебедева

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# инсталляция , МТЦ Космос , спектакль

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