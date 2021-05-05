Фотоинсталляцию с портретами воинов-фронтовиков создадут в Юргинском к Дню Победы

Фото: www.mkrf.ru Фото: www.mkrf.ru

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Художественную инсталляция из 17 кубов с фотографиями жителей Юргинского района, не вернувшихся с фронта, откроют в селе Юргинское в преддверии 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

"Инсталляция разместится на главной площади райцентра. В День Победы рядом с ней дети запустят в небо белые шары, как дань памяти павшим на полях сражений за свободу и независимость нашей Родины, за жизнь грядущих поколений", - рассказала в интервью "Тюменской линии" одна из организаторов акции Ирина Распопова.

В День Победы рядом с инсталляцией будет работать экскурсовод. Жителям села расскажут о боевом и трудовом вкладе юргинцев в Великую Победу. В годы войны на фронт ушли более 4 тыс. жителей района.

Евгений Бабенко