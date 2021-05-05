Концерты в честь Дня Победы подарили ветеранам тюменские полицейские

Фото пресс-службы УМВД РФ по Тюменской области | Фото: Фото пресс-службы УМВД РФ по Тюменской области | Фото:

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Концерты в честь приближающегося Дня Победы организовали сотрудники тюменской полиции во дворах домов, где живут ветераны Великой Отечественной войны Иван Максимович Сидоров, Петр Павлович Бабанин и Андриан Корнилович Угренинов.

Начальник управления по работе с личным составом УМВД РФ по Тюменской области Александр Мартиновский поздравил фронтовиков, пожелал им крепкого здоровья и долгих лет жизни, а также поблагодарил за помощь в работе по патриотическому воспитанию. Также с поздравительным словом выступил представитель общественного совета при региональном УМВД России Есенгалий Ибраев, он выразил ветеранам глубокую признательность за мирное небо над головой и заверил, что подвиг советского народа не будет забыт.

Дуэт "Полицейская академия" и прапорщик внутренней службы Василий Лобанов исполнили песни военных лет. В завершении каждого концерта сотрудники тюменской полиции прошли перед ветеранами торжественным маршем. При этом личному составу подавалась команда: "Равнение на победителя!".