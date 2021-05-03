Семиклассники узнали о летающем танке и поезде-бане, созданных в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Урок памяти на тему "Тюмень – город трудовой славы" прошел в Музее истории развития Тюмени 2 мая в рамках проведения акции "Клуб "Помни".

"Во время урока учащиеся 7 класса узнали о героическом труде тюменцев в военные годы, о деятельности эвакуированных заводов в нашем городе. Особый интерес у ребят вызвал рассказ о поезде–бане, который построили в Тюмени в 1942 году. Сам маршал Рокоссовский парился в этой бане на рельсах", - рассказал участник тюменского регионального объединения "Большая перемена" и организатор Евгений Бондарев.

Всех ребят заинтересовал факт о том, что в Тюмени был сконструирован единственный экземпляр "летающего танка". Проект машины разработало КБ Антонова, эвакуированное в Тюмень. Крылья у него были от планера, а корпус и гусеницы от легкого танка Т-60. Предназначался диковинный самолет для оказания помощи партизанам в труднодоступных местностях. Но, несмотря на успешные летные испытания, в серийное производство тюменский "летающий танк" запущен не был.

В конце музейного урока была проведена небольшая викторина, победитель получил приз - магнитные закладки с историческими датами от регионального объединения "Большая перемена".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ирина Шемякина