День Победы в Тюменском районе отметят персональными парадами и автопробегом "Бессмертный автополк"

| Фото: сайта Центра культуры и творчества "Тюмень" | Фото: сайта Центра культуры и творчества "Тюмень"

Праздничная атрибутика уже украсила общественные здания и частные дома Тюменского района. Активно участвуют во всероссийской акции "Окна Победы" школы и детские сады, спорткомплексы и дома культуры.

Торжества, посвященные 76-ой годовщине Победы, пройдут 7 мая в онлайн формате: трансляцию можно будет увидеть на видеохостинге youtube.

У домов участников Великой Отечественной войны, живущих на территории района, 9 мая состоится свой парад, который ветеран сможет "принять" сидя у своего окна или на лавочке у ворот. 10 таких парадов пройдут в п. Боровский, селах Луговом, Онохино, Каскара, Чикча, Созоново.

Торжественным строем пройдут воспитанники групп подготовки к службе в армии, пронесут знамена, с песнями военных лет выступят "Фронтовые бригады".

9 мая после возложения цветов к мемориалам Великой Отечественной войны по улицам сел и деревень отправится "Бессмертный автополк", организованный депутатами сельских поселений, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.