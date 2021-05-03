Тюменцы споют песни военных лет в День Победы

Телеканал "Тюменское время" приглашает всех желающих принять участие в конкурсе народного караоке "Песни Победы".

Спеть песню военных лет и получить памятный подарок от телеканала "Тюменское время" можно на Масловском взвозе 9 мая. На площадке будут работать профессиональный вокалист, который поможет всем справиться с волнением.

"Приходите от души попеть и поддержать земляков 9 мая в 18 часов на Масловский взвоз, арт-пространство "Время Победы"", - подчеркивается в официальном релизе телеканала.