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Тюменцы споют песни военных лет в День Победы

Общество, 14:06 03 мая 2021

Телеканал "Тюменское время" приглашает всех желающих принять участие в конкурсе народного караоке "Песни Победы".

Спеть песню военных лет и получить памятный подарок от телеканала "Тюменское время" можно на Масловском взвозе 9 мая. На площадке будут работать профессиональный вокалист, который поможет всем справиться с волнением.

"Приходите от души попеть и поддержать земляков 9 мая в 18 часов на Масловский взвоз, арт-пространство "Время Победы"", - подчеркивается в официальном релизе телеканала.

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# День Победы , Тюменское время

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