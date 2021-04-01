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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Александр Моор рассказал, как пройдет 9 мая в Тюменской области

Губернатор, 19:33 30 апреля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Режим ограничений не помешает Тюменской области достойно отпраздновать 9 мая. Такое мнение выразил губернатор Александр Моор на военно-патриотическом форуме Уральского федерального округа "Подвиг поколений", который прошел в столице региона 30 апреля.

Он напомнил, что ситуация с распространением коронавируса в субъекте стабильная, но напряженная.

"В 2020 году мы находились в таком же формате и в полном объеме провели 9 мая. Сначала было непривычно, это потребовало хорошей подготовки и смекалки, но сейчас мы с имеющимся опытом реализуем весь объем торжественных мероприятий, нам ничто не помешает. Важно, чтобы в эти дни не забыли ни про одного участника Великой Отечественной войны. Мы будем проводить парады у подъезда каждого ветерана, будут звучать песни военных лет, будет много онлайн-мероприятий: "Бессмертный полк", "Окна памяти". Конечно, всем хочется собраться вместе и пройти рядами "Бессмертного полка", но придет время и мы все это воплотим в жизнь", - заверил губернатор.

Он подчеркнул, что ветеранам важны не столько подарки, сколько внимание, добрые слова и живое участие, и призвал всех земляков, соблюдая меры предосторожности, поздравить с великим праздником родных.

Дарья Казакова

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# 9 мая , Александр Моор , День Победы

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