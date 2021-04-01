Арт-пространство "Время побед" открыли на набережной в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Арт-пространство "Время побед" открыли на Масловском взвозе в Тюмени 30 апреля. Здесь для горожан будут проводить тематические показы, мастер-классы и другие события.

Начальник отдела по организации и проведению общегородских мероприятий Центра культуры и творчества "Тюмень" Олеся Семенова отметила, что программа работы арт-пространства будет насыщенной. "Только с 1 по 10 мая здесь выступят четыре профессиональных коллектива Центра культуры и творчества "Тюмень" с концертами. 9 мая ожидается большая концертная программа детских школ искусств города. В основном здесь будет выставочное пространство и кинотеатр под открытым небом, где будем транслировать военные фильмы", – добавила она.

На открытии состоялись презентация песни "Тюмень – город трудовой доблести" и настольной игры "Земля отцов" – в нее предложили сыграть журналистам и команде работников культуры.

Тюменские поисковики развернули выставку предметов, найденных на полях сражений. Здесь можно увидеть личные вещи бойцов – зубную щетку, расческу, зеркало. "У нас есть интересный экспонат – зажигалка. В нашем музейном фонде более 10 тысяч экспонатов, но всего лишь две зажигалки. Одна представлена сегодня здесь. Также есть два мундштука: один заводской, другой сделал солдат из солдатского медальона", – рассказал воспитанник отряда "Савояр" Никита Иванов.

На передвижной выставке представлены фотографии, на которых запечатлена деятельность поисковиков. Добавим, за 30 лет работы тюменские поисковики подняли и подготовили к погребению останки более 10 тыс. солдат и командиров Красной армии.

О вкладе тюменцев в победу в Великой Отечественной войне расскажет уличная выставка "Тюмень – город трудовой доблести". На нескольких планшетах представлена информация об эвакуированных в город в годы войны предприятиях, уникальном поезде-бане, построенном в тюменском депо за 25 дней, школьных бригадах, трудившихся на местном фанерном комбинате, стратегической продукции для авиационной и танковой промышленностей.

Следить за событиями в арт-пространстве "Время побед" можно в сообществе Центра культуры и творчества "Тюмень" во ВКонтакте.

Инна Пахомова