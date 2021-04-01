В Тюменской области украсят окна ко Дню Победы

| Фото: скриншот с видео "Мастер-класс "Символы Победы" | Фото: скриншот с видео "Мастер-класс "Символы Победы"

Акция “Окна Победы” в формате онлайн-флешмоба пройдет по всей стране с 29 апреля по 9 мая. Жители Тюменской области также могут присоединиться к ней, сообщает пресс-служба Дворец творчества и спорта “Пионер”.

Чтобы принять участие в акции, нужно украсить окна своих квартир, домов или школ рисунками, картинками, фотографиями и надписями, посвященными победе в Великой Отечественной войне. Снимки, на которых изображено праздничное оформление, просят размещать со словами благодарности героям, тематическими текстами в социальных сетях с хештегами #ОкнаПобеды2021 #РДШ #ДеньПобеды #РДШ72.

При оформлении окон можно воспользоваться готовыми трафаретами, которые размещены по ссылке. Также можно посмотреть мастер-классы, разработанные педагогами Дворца творчества и спорта "Пионер". С занятием "Мы помним подвиги наших дедов" можно ознакомиться здесь. В этом видео тюменцев научат делать символы Победы в Великой Отечественной войне из бумаги.