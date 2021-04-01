Жителям Тобольского района раздадут 20 тыс. георгиевских ленточек
| Фото: администрация Тобольского района
20 тыс. георгиевских лент раздадут жителям Тобольского района в преддверии праздника, сообщает пресс-служба муниципалитета.
В каждом сельском поселении волонтеры раздают взрослым и детям символ уважения к исторической памяти победителей.
Первым георгиевские ленточки вручили сотрудникам районного центра соцобслуживания населения, центральной библиотеки, детско-юношеской спортивной школы, администрации Тобольского района.