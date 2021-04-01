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Жителям Тобольского района раздадут 20 тыс. георгиевских ленточек

Общество, 12:04 30 апреля 2021

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

20 тыс. георгиевских лент раздадут жителям Тобольского района в преддверии праздника, сообщает пресс-служба муниципалитета.

В каждом сельском поселении волонтеры раздают взрослым и детям символ уважения к исторической памяти победителей.

Первым георгиевские ленточки вручили сотрудникам районного центра соцобслуживания населения, центральной библиотеки, детско-юношеской спортивной школы, администрации Тобольского района.

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# Георгиевская ленточка , Тобольский район

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