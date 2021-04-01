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Ко Дню Победы для тюменцев запустят онлайн-фестиваль поэзии

Общество, 11:23 30 апреля 2021

из сообщества "Тюмень - фронту!" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тюмень - фронту!" во ВКонтакте

Фестиваль поэзии "Под мирным небом" и выставку рисунков и фотографий "Победы нашими глазами" запускает ДК "Водник" в онлайн-формате. Принять участие в них тюменцы могут с 3 по 8 мая.

Горожанам предлагают прочитать стихи, прозу на военную тематику и записать это на видео. Отправить ролик организатором можно с 3 по 8 мая по адресу: dkvodnik@mail.ru.

К видео необходимо приложить заявку на участие и согласие на обработку персональных данных. На фестиваль принимаются работы от участников от трех лет.

Желающие принять участие в выставке "Победа нашими глазами" могут прислать художественные работы и снимки на военную тематику. Все рисунки и фото опубликуют в социальных сетях ДК "Водник".

с формой заявки можно ознакомиться по ссылке. Подробную информацию можно получить по телефону: 45-47-26.

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# выставка , День Победы , ДК Водник , фестиваль

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