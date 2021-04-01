Концертные бригады споют для тюменцев в День Победы

| Фото: с сайта Центра культуры и творчества "Тюмень" | Фото: с сайта Центра культуры и творчества "Тюмень"

Далее в сюжете Арт-пространство "Время побед" открыли на набережной в Тюмени

Концертные бригады поздравят жителей Тюмени небольшими концертами в День Победы, 9 мая.

"Будет три концертных бригады. Между ними распределили по десять адресов. Артисты будут курсировать по городу в течение всего дня - с 10 часов до 19 часов 30 минут. Они сделают остановки в разных скверах, парках и площадках. Продолжительность программ составит 20 минут", — рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в Центре культуры и творчества "Тюмень".

Во главе первой концертной бригады - солистка Анастасия Русанова и фольклорный ансамбль "Росстань". В репертуаре артистов прозвучат песни "Когда мы были на войне", "Катюша", "Эх, Семеновна", "Как зовут тебя? Победа!", "Тальяночка" и "День Победы".

Участниками второй бригады стали вокал-бэнд "Матрица". Артисты подарят слушателям "Майский вальс", "Что ты знаешь о войне", "Дорога на Берлин", "Песенка военных корреспондентов", "Огонек", "День Победы".

Фольклорный ансамбль "Росстань" примет участие и в третьем концерте. Компанию им составит солистка ЦКиТ "Тюмень" Наталья Малаенко с песнями "Одессит – Мишка", "Рио-рита", "День Победы".

С подробным расписанием выступлений можно ознакомиться по ссылке.

Каждый концертный блок анонсирует и проведет приглашенный ведущий. На всех площадках будут работать фотограф и видеограф.

Инна Пахомова