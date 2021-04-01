Свою "Книгу памяти" смогут заполнить тюменцы в арт-пространстве "Время побед"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюмени смогут оформить свою "Книгу памяти" в арт-пространстве "Время побед" на Масловском взвозе в Тюмени с 1 по 10 мая.

"Любой желающий может обратиться и попросить помочь с поиском информации о своем родственнике, герое Великой Отечественной войны. Достаточно назвать его имя, фамилию, отчество. Здесь горожане смогут получить данные в печатном виде", – рассказала волонтер Наталья Иванова.

После желающие смогут принять участие в оформлении своей "Книги памяти". В шатре можно взять буклет из нескольких страниц, куда можно вклеить фото и вписать информацию о жизни и подвиге фронтовика.

Информацию о родственниках, сражавшихся на войне, можно искать и самостоятельно. Как рассказала Наталья Иванова, на сайте "Память народа" есть цифровые копии наградных документов, история подвига. Можно попробовать поискать на сайте Министерства обороны РФ "Мемориал" родственников, чье место захоронения неизвестно.

Отметим, специалисты и добровольцы поискового центра с 2019 года обрабатывают данные об участниках Великой Отечественной Войны, увековеченных в книге Памяти Тюменской области.

Напомним, арт-пространство открылось на Масловском взвозе, неподалеку от мультицентра "Контора пароходства" вечером 30 апреля. Здесь будут проводиться кинопоказы, выставки и другие мероприятия.

Инна Пахомова