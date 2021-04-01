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Святослав Шитов проведет мастер-классы по фронтовым игрушкам

Общество, 22:01 30 апреля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мастер-классы "Фронтовая игрушка" пройдут на территории арт-пространства "Время победы" в Тюмени 4 и 8 мая в 15 часов.

Здесь юные горожане смогут украсить заготовки сабель, фронтовых бомбардировщиков и десантных планеров. Юным горожанам предложат самостоятельно обработать заготовки наждачной бумагой. Затем они научатся грунтовать и расписывать игрушки.

"Любой самолет изначально делали из фанеры, бумаги, а потом он уже "переносился" в железо. Что самое интересное, из фанеры создавали наши знаменитые самолеты По-2, десантные планеры, которые могли лететь 800 километров без двигателя, при помощи своих аэродинамических свойств", – говорит реставратор, мастер резьбы по дереву Святослав Шитов, показывая игрушки, расставленные на своем столе.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

30 апреля на открытии арт-пространства "Время победы" он провел первое занятие с детьми. Кроме того, Святослав Шитов показал собравшимся настоящие фронтовые письма, памятные конверты-треугольники.

"На фронтовых письмах мы видим печати, штемпели "Досмотрено военной цензурой", "Полевая почта". Научим детей делать такие письма. На них ребенок может поставить настоящую фронтовую печать", – заключил он.

Возрастное ограничение: 0+.

С расписанием работы арт-пространства "Время победы" можно ознакомиться в сообществе Центра культуры и творчества "Тюмень" во ВКонтакте.

Инна Пахомова

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# День Победы , Масловский взвоз , мастер-класс

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