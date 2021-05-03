Тюменцев просят не затягивать с подачей заявки в "Бессмертный полк онлайн"

| Фото: https://vk.com/polk_russia | Фото: https://vk.com/polk_russia

Успеть подать заявку в "Бессмертный полк онлайн" до 7 мая советуют тюменцам организаторы. Это можно сделать на официальном сайте шествия, на ресурсе "Банк памяти", а также в приложениях в соцсетях ОК и VK.

Один человек теперь может завести сразу несколько профилей героев из своей семьи, чтоб они прошли плечом к плечу. В проект "Банк памяти" добавили важный функционал - теперь здесь можно колоризировать фото ветеранов, которые у большинства черно-белые. После этой трансформации цветное фото можно сохранить и напечатать.

Те, кто уже разместил данные героев в прошлом году и не собираются вносить исправления, могут повторить свою уже одобренную заявку. Все получат уведомление от организаторов, и нужно будет просто нажать "да", чтобы прошлогодняя заявка была вновь принята в Бессмертный полк. Те, кто впервые будут принимать участие и получат одобрение заявки, до 7 мая увидят в личном кабинете информацию о том, когда будет транслироваться портрет их близкого человека.

Всем, подавшим заявку после 7 мая, не гарантируют это уведомление, поэтому организаторы просят не откладывать это на последний момент. Начало трансляции - 9 мая в 15 часов по местному времени, она будет идти на городском ТВ, медиасферах, городских экранах и прочих поверхностях. После окончания шествия все пользователи получат фрагменты той части трансляции, где появились портреты их предков.

По всем вопросам можно обращаться на круглосуточную горячую линию "Бессмертного полка онлайн" по телефону: 8-800-20-1945-0.

Дарья Казакова