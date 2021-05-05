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Тюменские студенты снимут ролик на песню "Синий платочек"

Общество, 11:31 05 мая 2021

с личной страницы вокальной группы "Мята" ВКонтакте | Фото: с личной страницы вокальной группы "Мята" ВКонтакте

Вокальная группа "Мята" Тюменского государственного университета, постоянные участники областного фестиваля "Студенческая весна" снимут ролик на известную композицию Клавдии Шульженко "Синий платочек". Таким образом тюменские студенты присоединятся ко всероссийской акции по исполнению данной песни. Съемки пройдут в МТЦ "Космос" 6 мая с 20 часов.

"Участвуя в акции, мы тем самым хотим подчеркнуть неоценимый вклад женщин во время Великой Отечественной войны. Они наравне с мужчинами приближали Великую Победу. Делали все, чтобы мы все могли сейчас свободно и мирно жить", - говорит организатор, медиаменеджер Медиацентра Тюменской области Маргарита Гурбич.

Готовый ролик студенты выложат в соцсетях Студвесны.

Он станет отправной точкой для тех, кто желает присоединиться к акции по исполнению песни "Синий платочек". Жители Тюменской области в срок до 9 Мая могут снять видеоролик, в котором поют или исполняют вальс с синим платочком, и разместить запись в своих соцсетях с хештегом #СинийПлаточек.

Анжела Лебедева

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# исполнение , Клавдия Шульженко , песня , Синий платочек

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