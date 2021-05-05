Тюменские мультицентры "Моя территория"помогут землякам подготовиться к онлайн-акции "Бессмертный полк"

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Отсканировать фотографии участников Великой Отечественной войны для участия в онлайн-акции "Бессмертный полк" жителям Тюменской области помогут в молодежных мультицентрах "Моя территория" в Тюмени, Тобольске и Ишиме.

"У многих людей просто нет сканеров, чтобы перевести фотоснимки в электронный вид. У нас необходимое оборудование имеется, и мы, конечно же, готовы помочь землякам подготовить фотографии фронтовиков для участия в очень важной и нужной каждому из нас акции "Бессмертный полк". Это наш долг перед солдатами Великой Победы, которые подарили грядущим поколениям радость жизни под мирным небом", - отметила в интервью "Тюменской линии" руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Светлана Спехова.

Чтобы отсканировать фотоснимки, необходимо обратиться в мультицентры "Моя территория" в период с 5 по 7 мая с с 10 до 20 часов. Мультицентр "Моя территория" в Тюмени находится по адресу ул. Ванцетти, 1, в Тобольске - ул. Красноармейская, 6/4, в Ишиме - ул Ленина, 7.

Напомним, для того, чтобы принять участие в онлайн-акции "Бессмертный полк", необходимо зарегистрироваться на сайте 2021.polkrf.ru и загрузить фотографию родственника-ветерана.

Евгений Бабенко