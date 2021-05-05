Тюменские поисковики вручат землякам Георгиевские ленточки

Фото предоставлено пресс-службой Дворца творчества и спорта "Пионер" Фото предоставлено пресс-службой Дворца творчества и спорта "Пионер"

Более 4 тыс. георгиевских лент планируют раздать жителям и гостям областной столицы воспитанники регионального поискового центра в преддверии Дня Победы. Об этом сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер".

"Ребята будут раздавать георгиевские ленточки 8 мая во Дворце "Пионер" и 9 Мая в сквере "Прощание". Цель акции – не дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой выиграл самую страшную войну прошлого века, кем мы должны гордиться, о ком помнить", - рассказала руководитель Тюменского регионального отделения "Поискового движения России" Светлана Юрьевна Власова.

Акция "Георгиевская ленточка – 2021" проходит по всей стране с 22 апреля по 9 мая в рамках национального проекта "Патриотическое воспитание". В ней участвуют все 26 муниципальных образований Тюменской области.