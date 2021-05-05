Тюменцев приглашают на флешмоб "76 песен Победы"

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Партия пенсионеров приглашает тюменцев принять участие во всероссийской эстафете военных песен "76 песен Победы"

"Спойте свою песню на камеру. Пригласите спеть с вами ваших детей и внуков. Разместите видеоролик в соцсетях с хэштегом #76песенПобеды и присылайте на почту партии info@pensioner.party", - обратились к жителям региона организаторы флешмоба.

Лучший исполнитель 9 Мая станет гостем эфира популярной радиостанции.

Евгений Бабенко