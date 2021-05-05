Тюменцам покажут фильм о Великой Отечественной войне в автокинотеатре
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Бесплатный автокинотеатр, где будет показан художественный фильм о Великой Отечественной войне, организуют тюменские молодогвардейцы в преддверии Дня Победы. Киносеанс пройдет на парковке рынка "Алебашевский Bazar" 7 мая в 21 час.
Зрители увидят фильм "Небесный тихоход", повествующий о трех друзьях-летчиках, которые поклялись не любить до конца войны. Однако на фронте главные герои знакомятся с летчицами женской эскадрильи...
"Многие классические киноленты о Великой Отечественной войне российский зритель знает наизусть, но тем приятнее их пересматривать. Ждем всех для создания праздничного настроения" - прокомментировал руководитель ТРО ВОО "Молодая Гвардия" Владимир Сбитнев.
Зона автокинотеатра рассчитана на 150 автомобилей. Для соблюдения мер профилактики заболевания коронавирусом, организаторы призывают тюмецев приезжать в автокинотеатр исключительно на автотранспорте.
Евгений Бабенко