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Тюменцам покажут фильм о Великой Отечественной войне в автокинотеатре

Общество, 15:41 05 мая 2021

Фото предоставлено пресс-службой ТРО ВОО «Молодая Гвардия»

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Бесплатный автокинотеатр, где будет показан художественный фильм о Великой Отечественной войне, организуют тюменские молодогвардейцы в преддверии Дня Победы. Киносеанс пройдет на парковке рынка "Алебашевский Bazar" 7 мая в 21 час.

Зрители увидят фильм "Небесный тихоход", повествующий о трех друзьях-летчиках, которые поклялись не любить до конца войны. Однако на фронте главные герои знакомятся с летчицами женской эскадрильи...

"Многие классические киноленты о Великой Отечественной войне российский зритель знает наизусть, но тем приятнее их пересматривать. Ждем всех для создания праздничного настроения" - прокомментировал руководитель ТРО ВОО "Молодая Гвардия" Владимир Сбитнев.

Зона автокинотеатра рассчитана на 150 автомобилей. Для соблюдения мер профилактики заболевания коронавирусом, организаторы призывают тюмецев приезжать в автокинотеатр исключительно на автотранспорте.

Евгений Бабенко

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