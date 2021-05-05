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Стотрехлетнего ветерана войны и труда поздравили с Днем Победы тюменские единороссы

Общество, 16:19 05 мая 2021

Фото пресс-службы ТРО партии «Единая Россия»

С наступающим Днем Победы лично поздравили ветерана Сергея Степановича Кочкина врио замсекретаря Генерального совета "Единой России" Дмитрий Кобылкин, секретарь регионального отделения партии Андрей Артюхов и руководитель регионального исполкома Ольга Швецова. Об этом сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Сергей Степанович Кочкин прошел три войны: участвовал в боях на реке Халхин-Гол, в 1940 воевал в составе лыжного батальона в войне с Финляндией, в 1941 должен был демобилизоваться, но началась Великая Отечественная война. В составе 3-го Белорусского фронта освобождал Смоленск, Оршу, Витебск, Минск и другие города. Штурмовал Кенигсберг и брал Берлин. Трижды был ранен.

Позже 40 лет жизни Сергей Степанович отдал железной дороге. Работая в "Тюменьстройпути", участвовал в строительстве путей Тюмень - Тобольск, Тобольск - Сургут, Сургут - Нижневартовск, Сургут - Новый Уренгой, Новый Уренгой - Ямбург.

Дмитрий Кобылкин поблагодарил ветерана за строительство столь важной для Ямала дороги, поскольку она сыграла огромное значение в развитии всего нефтегазового комплекса Западной Сибири.

"Много лет подряд я навещаю Сергея Степановича и обязательно поздравляю с самыми значимыми для него праздниками – с 9 Мая, Днем железнодорожника и днем рождения. Ценю каждую встречу с этим легендарным человеком", - отметил Андрей Артюхов.

В завершение встречи единороссы поблагодарили ветерана за его военные и трудовые подвиги и вручили подарки. Пообещали в июне на 104-летие ветерана прийти в гости с особенным подарком.

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