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Концертные бригады выступят во дворах домов тюменских ветеранов в День Победы

Общество, 16:48 05 мая 2021

Фото с сайта Центра культуры и творчества "Тюмень"

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15 фронтовых концертных бригад выступят в Тюмени с концертами во дворах тюменских домов, где проживают ветераны Великой Отечественной войны. Об этом сообщила директор областного департамента культуры Елена Майер.

"В состав концертных бригад войдут представители творческих коллективов областных и городских учреждений культуры, а также студенты Тюменского государственного института культуры. Каждая бригада даст не менее 10 концертов продолжительностью от 10 до 25 минут", - рассказала Елена Майер.

Работники культуры просят тюменцев во время концертов оставаться в квартирах и наблюдать за выступлениями артистов из окон и с балконов. Это позволит избежать опасности распространения COVID-19.

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