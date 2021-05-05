Тюменский ветеран получил в подарок ко Дню победы пандус и электроколяску

Фото портала "Тюмень - наш дом" Фото портала "Тюмень - наш дом"

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Современную электроколяску и пандус у подъезда получил в подарок к Дню Победы 96-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Максимович Кузнецов. Об этом сообщает портал "Тюмень - наш дом".

Месяц назад к руководителю управы Центрального административного округа Тюмени Александру Чистякова обратилась инициативная группа с просьбой сделать пандус в подъезде для участника Великой Отечественной войны. Пандус соорудили за три недели. Существенную помощь оказало ООО "Дорстрой". А кресло, которое также было необходимо ветерану, купил советник губернатора Тюменской области Александр Анохин.

Иван Максимович Кузнецов родился 15 мая 1924 года в крестьянской семье в деревне Кирсанова Исетского района Тюменской области. Окончив четыре класса начальной школы, устроился работать в колхоз. Когда началась Великая Отечественная, Ивана Максимовича направили на обучение в 41-й учебный стрелково-пулеметный полк, через полгода перевели для дальнейшего обучения в учебное заведение города Раменское Московской области.

В мае 1943 года Иван Максимович в звании гвардии сержанта в составе Второго Украинского фронта принимал участие в боях по освобождению Ленинграда. Получив осколочные ранения, был направлен в военный госпиталь. После излечения Иван Максимович вернулся на фронт. За освобождение Вены получил благодарность от Верховного главнокомандующего и медаль "За взятие Вены". За проявленный героизм и уничтожение противника награжден медалью "За боевые заслуги". Победу встретил 9 мая 1945 года под Прагой. Награжден медалью "За Победу над Германией" и орденом Отечественной войны.

В семье бережно хранят историю и о своем деде написали книгу, в которой опубликовали исторические документы, его воспоминания и фотографии.

Иван Максимович был необычайно рад подаркам. Первым делом, выехав во двор, он проверил дерево, которое посадил в 2019 году.