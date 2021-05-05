Владимир Якушев посетил новый выставочный центр "Крылья Победы"

Фото пресс-службы губернатора Свердловской области | Фото: Фото пресс-службы губернатора Свердловской области | Фото:

Новый выставочный центр "Крылья Победы" открылся в предверии дня Победы на музейной площадке УГМК в Верхней Пышме Свердловской области. В презентации экспозиции авиатехники приняли участие полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев и командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин.

"В новом музее собрана большая коллекция истребителей, бомбардировщиков, штурмовиков, транспортных самолетов - почти три десятка образцов авиационной техники. Этот выставочный комплекс – наша дань памяти Великому Подвигу народа-победителя. В ближайшее время площадка будет пополняться новыми экспонатами и реалистичными сценами, а также современными мультимедийными решениями", - рассказал генеральный директор УГМК Андрей Козицын.

В двух просторных экспозиционных залах общей площадью в 9 тыс. кв. метров посетители смогут познакомиться с историей развития отечественной авиации, которая помогла советскому народу одержать Великую Победу. Образцы авиатехники сгруппированы в большие и малые художественные композиции.

Центральную композицию под названием "Вираж" составляет группа самолетов, размещенных под высоким потолком верхнего зала. "Вираж" наглядно иллюстрирует развитие отечественной авиации от самого известного довоенного биплана-разведчика ПО-2 до первого советского реактивного самолета БИ-1. Здесь же посетители могут увидеть и самолеты противника: истребители Messerschmitt Bf 109 G-6 и Focke-Wulf FW 190 A-8.

При демонстрации авиационной коллекции активно применяются звуковые эффекты и направленный свет, что придает сценам дополнительную выразительность, акцентирует внимание зрителей на деталях. В экспозиции центра представлены также образцы авиационных двигателей различного типа.

"Все, что делают Андрей Анатольевич Козицын и компания УГМК, очень важно с точки зрения сохранения исторической памяти. Когда мы говорим о Великой Отечественной войне, то понимаем, что чем больше проходит времени, тем сложнее доносить до следующих поколений знание о войне, о том, что пережила наша страна. Такие новые интерактивные форматы позволяют приобщить молодежь к истории, вызывают у ребят искренний отклик, помогают сопереживать", - подчеркнул Владимир Якушев.

Новый выставочный центр примет первых посетителей 6 мая.