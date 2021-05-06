  • 6 мая 20216.05.2021четверг
  • В Тюмени 10..12 С 6 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские школьники прошли квест по истории Великой Отечественной войны

Общество, 10:59 06 мая 2021

ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете "Окна Победы" помогают чувствовать себя сопричастными к великому празднику, считает Максим Шереметьев

Квест по истории Великой Отечественной войны для учащихся 9 класса средней школы №42 провел в рамках акции клуб "Помни" в Тюмени 4 мая.

Участники разбились на три команды и выполняли задания: узнавали по фотографиям советских полководцев, располагали в хронологической последовательности важнейшие сражения Великой Отечественной войны, собирали из предложенных букв слова на военную тематику. Полем для квеста стали знаковые места микрорайона Восточный, в том числе памятник труженикам тыла.

ИА "Тюменская линия"

По словам участника тюменского регионального объединения "Большая перемена" и организатора Евгения Бондарева, мероприятие прошло в позитивной атмосфере, все участники получили положительные эмоции и грамоты от регионального объединения "Большая перемена".

ИА "Тюменская линия"

Ирина Шемякина

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Великая Отечественная война

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:58 06.05.2021"Окна Победы" помогают чувствовать себя сопричастными к великому празднику, считает Максим Шереметьев
13:50 06.05.2021В Тюменской области 51 человек заболел COVID-19 за сутки
13:17 06.05.2021В Тюменской области действует более двадцати пожаров
12:47 06.05.2021Рекордно короткий военный спектакль покажут в Ишиме, пока светофор горит красным