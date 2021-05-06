Тюменские школьники прошли квест по истории Великой Отечественной войны

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

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Квест по истории Великой Отечественной войны для учащихся 9 класса средней школы №42 провел в рамках акции клуб "Помни" в Тюмени 4 мая.

Участники разбились на три команды и выполняли задания: узнавали по фотографиям советских полководцев, располагали в хронологической последовательности важнейшие сражения Великой Отечественной войны, собирали из предложенных букв слова на военную тематику. Полем для квеста стали знаковые места микрорайона Восточный, в том числе памятник труженикам тыла.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

По словам участника тюменского регионального объединения "Большая перемена" и организатора Евгения Бондарева, мероприятие прошло в позитивной атмосфере, все участники получили положительные эмоции и грамоты от регионального объединения "Большая перемена".

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Ирина Шемякина