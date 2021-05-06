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В Тобольске презентовали книгу "Тоболяков бессмертный полк"

Общество, 11:00 06 мая 2021

центр искусств и кульутры Тобольска | Фото: центр искусств и кульутры Тобольска

Презентация книги "Тоболяков бессмертный полк" художника Сергея Титлинова состоялась в Тобольске, сообщает городской центр искусств и культуры.

Автор одноименного скульптурно-мемориального комплекса рассказал зрителям, как собирался ценный материал для нового издания.

С приветственным словом и благодарностью всем причастным выступил глава Тобольска Максим Афанасьев. Он рассказал, как возникла идея и сколько неравнодушных людей работали над этим. Историей своей семьи с портретом дедушки поделился заместитель председателя городской думы Михаил Никитин.

На сцене выступили ансамбль "ДАРТ" и вокальный ансамбль "Контрасты" с песнями о Великой Победе. Презентацию завершили общением с автором монумента и подписанием книг.

В октябре 2019 года депутаты Тобольской городской думы утвердили концепцию скульптурно-мемориального комплекса "Тоболяков бессмертный полк – Стена народной памяти", а летом 2020 года состоялось открытие комплекса.

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