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"Окна Победы" помогают чувствовать себя сопричастными к великому празднику, считает Максим Шереметьев

Общество, 13:58 06 мая 2021

Богдан Алмаев | Фото: Богдан Алмаев

Ко всероссийской акции "Окна Победы" присоединилась еще одна тюменская семья. Известный общественник, президент ТРО "Страйкбол Урала" и лидер программы патриотического воспитания "Достойный выбор" Максим Шереметьев вместе с супругой Юлией, семилетним сыном Германом и 14-летней дочерью Дарьей украсил окна своей квартиры бумажными голубями, символом мира, и надписью "9 мая".

Как рассказал Максим, в этой акции они участвуют впервые. Как активный организатор шествий "Бессмертного полка", он каждый год был непосредственно задействован в проведении праздничных мероприятий, и вся семья Шереметьевых встречала День Победы на тематических событиях.

С переходом в режим ограничений такие акции, как "Окна Победы", помогают чувствовать себя сопричастными к великому празднику, отметил общественник. Создавая украшения для окон и размещая их на стеклах, родители рассказывают детям о том, какой вклад в Победу внесли их предки.

"И у меня прадед был убит под Берлином, и у моей жены прадед тоже в Германии погиб в 1945 году. Для нашей семьи День Победы очень важен, и передача информации о нем не менее важна. Пусть и не будет шествия "Бессмертного полка" в привычном виде, но таким образом мы еще раз напомним об этом великом празднике", - сообщил Максим Шереметьев.

Юлия Шереметьева отметила, что один из ее прадедов участвовал в параде в Москве в 1945 году, и письма от него с описанием самого парада и эмоций от этого события до сих пор хранятся у бабушки.

Дарья Шереметьева поделилась историей о том, как в ее школе №70 учителя рассказывают ребятам о Великой Отечественной войне. На первом этаже учебного заведения есть небольшой музей, в котором можно увидеть экспонаты того периода. Каждый ученик может внести свой вклад и передать в школьный музей вещи из семейных архивов. Детям в музее проводят уроки истории, в свободное время любой может сюда прийти и изучить экспозицию самостоятельно. Даша уверена: забывать не стоит даже о самых страшных страницах истории своей страны, иначе у следующих поколений есть риск наступить на те же грабли и совершить те же ошибки.

Как председатель тюменского отделения всероссийской организации "Союз отцов", Максим Шереметьев обратил внимание на соблюдение правил безопасности при украшении окон. Не нужно забывать об ограничителях для окон, а все работы проводить максимально аккуратно, чтобы акция не обернулась трагедией. Большую часть украшений семья разместила с внутренней стороны окон, а с наружной стороны все необходимые работы проводил сам отец семейства вместе со старшей дочерью.

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Дарья Казакова, Александр Лабыкин

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# 9 мая , День Победы , детская безопасность , Максим Шереметьев , Окна Победы , патриотическое воспитание , школьный музей

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