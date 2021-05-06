Фронтовые бригады выступят с концертами в Ишимском районе

| Фото: Ишимский районный дворец культуры | Фото: Ишимский районный дворец культуры

Артистический десант из двух фронтовых бригад устроит выездные концерты в десяти населенных пунктах Ишимского района: Малоудалово, Екатериновке, Савино, Доме отдыха, Зеленом, Мезенке, Первотроицке, Зырянке, Лозовом и Бокаревке.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила генеральный директор центра культуры и досуга Ишимского района Ольга Майорова.

К примеру, в Малоудалово сначала пройдет церемония возложения цветов к памятнику односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, затем состоится акция "Георгиевская ленточка", прозвучит радиорепортаж – песни, стихи и музыка военной тематики. После чего солисты-ведущие представят жителям небольшой концерт.

"Аналогичные программы пройдут и в остальных небольших населенных пунктах", - отметила директор.

В более крупных поселениях Стрехнино и Мезенке, добавила она, бригады подъедут к домам ветеранов, тружеников тыла, детей войны и устроят импровизированный выездной парад, на котором прозвучат песни военных лет.

По словам Ольги Майоровой, в селах, где есть Дома культуры, пройдут концерты с наполняемостью зала на 50% с соблюдением всех требований безопасности. Уличные мероприятия соберут не более 50 человек, которые должны будут соблюдать обязательную социальную дистанцию.

"День Победы – особый праздник, святой день для каждого россиянина. В этот день люди вспоминают своих героев, отдают дань памяти всем бойцам Великой Отечественной. Мы не можем оставить жителей Ишимского района без концертов 9 мая, просто проведем их в другом формате", - подчеркнула руководитель.

В прошлом году работа выездных бригад пришлась по душе селянам, отмечают организаторы. Жители сельских поселений района с удовольствием подпевали и аплодировали артистам дистанционно.

Инна Кондрашкина