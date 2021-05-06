Шествие Бессмертного автополка пройдет в Вагае

| Фото: cultura-vagay.ru | Фото: cultura-vagay.ru

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Бессмертный автополк проедет по улицам Вагая 9 мая. На восьми единицах техники разместят баннеры с портретами жителей Вагайского района, воевавших в Великую Отечественную войну.

Также в День Победы жители села возложат венки у мемориального обелиска, для них пройдет концертная программа. Состоится выступление артистов на площадках во дворах села. Вечером запланированы акция "Свеча памяти" и фейерверк.