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Шествие Бессмертного автополка пройдет в Вагае

Общество, 16:39 06 мая 2021

cultura-vagay.ru | Фото: cultura-vagay.ru

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Бессмертный автополк проедет по улицам Вагая 9 мая. На восьми единицах техники разместят баннеры с портретами жителей Вагайского района, воевавших в Великую Отечественную войну.

Также в День Победы жители села возложат венки у мемориального обелиска, для них пройдет концертная программа. Состоится выступление артистов на площадках во дворах села. Вечером запланированы акция "Свеча памяти" и фейерверк.

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# День Победы

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