В Абалаке жители многоквартирного дома споют военные песни

| Фото: Абалакский СДК во ВКонтакте | Фото: Абалакский СДК во ВКонтакте

Акция "Поем двором" пройдет на территории Абалакского сельского поселения 9 мая.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии в Абалакском доме культуры, военные песни споют жители многоквартирного дома на ул. Дорожной.

"На территории нашего сельского поселения есть единственный трехэтажный дом, в нем проживает около 30 семей. 9 мая мы приедем к дому с аппаратурой, включим фонограмму, а жители из окон и с балконов вместе споют военные песни", - рассказала куратор акции Татьяна Волкова.

В рамках акции также будут организованы и другие площадки для исполнения жителями села песен военных лет.

Евгений Новоселов