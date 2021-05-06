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В Абалаке жители многоквартирного дома споют военные песни

Общество, 17:30 06 мая 2021

Абалакский СДК во ВКонтакте | Фото: Абалакский СДК во ВКонтакте

Акция "Поем двором" пройдет на территории Абалакского сельского поселения 9 мая.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии в Абалакском доме культуры, военные песни споют жители многоквартирного дома на ул. Дорожной.

"На территории нашего сельского поселения есть единственный трехэтажный дом, в нем проживает около 30 семей. 9 мая мы приедем к дому с аппаратурой, включим фонограмму, а жители из окон и с балконов вместе споют военные песни", - рассказала куратор акции Татьяна Волкова.

В рамках акции также будут организованы и другие площадки для исполнения жителями села песен военных лет.

Евгений Новоселов

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# Абалак , День Победы

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