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Депутат Госдумы Александр Ремезков поздравил тюменцев с Днем Победы

Политика, 18:10 06 мая 2021

Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия - За правду"

В каждой семье в Тюменской области помнят и гордятся воинскими и трудовыми подвигами своих родных и земляков. Об этом в поздравительной телеграмме к жителям региона написал депутат Госдумы РФ от Тюменской области, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам, член фракции "Справедливая Россия" Александр Ремезков.

"Дорогие тюменцы! Поздравляю вас с 76-й годовщиной нашей Великой Победы! В этот священный для каждого россиянина день мы благодарим всех, кто победил фашизм, отвоевал для нас право на жизнь. В каждой семье в Тюменской области помнят и гордятся воинскими и трудовыми подвигами своих родных и земляков, их мужеством, стойкостью и верой в Победу! Вместе мы делаем все, чтобы увековечить эти подвиги, сохранить историческую правду о Великой Отечественной войне для нынешнего и будущих поколений. Светлая память о наших героях сегодня вдохновляет на новые свершения на благо Отечества! Позвольте пожелать вам крепкого здоровья, долгой счастливой жизни в сильной и свободной стране, мирного неба над головой!" - написал он.

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# Александр Ремезков , Госдума РФ , День Победы , Справедливая Россия

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