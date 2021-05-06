Депутат Госдумы Александр Ремезков поздравил тюменцев с Днем Победы

Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия - За правду" Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия - За правду"

В каждой семье в Тюменской области помнят и гордятся воинскими и трудовыми подвигами своих родных и земляков. Об этом в поздравительной телеграмме к жителям региона написал депутат Госдумы РФ от Тюменской области, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам, член фракции "Справедливая Россия" Александр Ремезков.

"Дорогие тюменцы! Поздравляю вас с 76-й годовщиной нашей Великой Победы! В этот священный для каждого россиянина день мы благодарим всех, кто победил фашизм, отвоевал для нас право на жизнь. В каждой семье в Тюменской области помнят и гордятся воинскими и трудовыми подвигами своих родных и земляков, их мужеством, стойкостью и верой в Победу! Вместе мы делаем все, чтобы увековечить эти подвиги, сохранить историческую правду о Великой Отечественной войне для нынешнего и будущих поколений. Светлая память о наших героях сегодня вдохновляет на новые свершения на благо Отечества! Позвольте пожелать вам крепкого здоровья, долгой счастливой жизни в сильной и свободной стране, мирного неба над головой!" - написал он.