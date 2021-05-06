Тоболяки массово исполнят песню "День Победы"

| Фото: центр искусств и культуры Тобольска | Фото: центр искусств и культуры Тобольска

Акция "Поем двором" в рамках концертной программы "Песни военных лет" пройдет в Тобольске 8 и 9 мая.

Как рассказали в городском центре культуры искусств, фронтовые бригады посетят 20 точек. Артисты побывают на Базарной площади, в городских дворах и отдаленных микрорайонах Тобольска. Горожане выйдут на балкон своей квартиры или откроют окно и исполнят одномоментно с выступающими артистами песню "День Победы".

Самая массовая акция пройдет 9 мая по адресу 4 микрорайон дом 36. Фронтовая бригада вместе с жителями дома споет песню под окнами проживающего там ветерана. Начало акции в 11 часов.

Евгений Новоселов