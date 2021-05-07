В соцсетях запускают проект о роли искусства в Великой Победе

| Фото: Российское военно-историческое общество | Фото: Российское военно-историческое общество

Далее в сюжете Песни Победы прозвучат на выездных концертах в Голышманово

Постпредства России и других стран СНГ при ООН совместно с Музеем Победы запускают в Twitter и Facebook проект о том, какую роль искусство сыграло в победе в Великой Отечественной войне.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского постоянного представительства Федора Стржижовского.

В течение нескольких дней до 9 мая в рамках проекта в соцсетях расскажут истории о том, как художники, фронтовые поэты и писатели, музыкальные и театральные коллективы со всего СССР укрепляли патриотизм и волю к Победе на фронте и в тылу.

"Тогда искусство превратилось в одно из важнейших орудий общей борьбы, позволявших правдиво изобразить, в том числе для будущих поколений, трагедию войны и прославить подвиг советского народа. Мы поделимся с подписчиками редкими архивными фото- и видеоматериалами, в том числе из фондов Музея Победы. Проект пройдет на русском и английском языках", - рассказал Федор Стржижовский.

Он добавил, что совместная инициатива стран СНГ, ставшая уже традицией, позволяет воздать дань памяти героям Великой Отечественной войны на площадке ООН.

"Несмотря на пандемию, наши государства остаются едиными в прославлении миллионов людей разных национальностей из всех республик бывшего СССР, сокрушивших нацизм", - подчеркнул спикер.