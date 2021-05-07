Песни Победы прозвучат на выездных концертах в Голышманово

| Фото: РДК "Юность" ВКонтакте (архив) | Фото: РДК "Юность" ВКонтакте (архив)

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Выездную концертную программу "Весна Победы" в рамках акции "Поем двором" проведут профессиональные и любительские коллективы в жилом секторе в Голышманово 8 мая, сообщает дворец культуры "Юность".

Артисты в составе четырех "фронтовых бригад" посетят 16 площадок, расписание здесь. Во время получасовых концертов они споют любимые песни, с которыми шагали по фронтовым дорогам защитники Отечества. Апофеозом станет исполнение легендарного "Дня Победы".

8 и 9 мая артисты поздравят в Днем Победы труженицу тыла и участника Великой Отечественной войны, а также постояльцев "Дома ветеранов".