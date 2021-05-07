В Тюмени провели парад у дома ветерана Михаила Никишина

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

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Парад для ветерана Михаила Андреевича Никишина у его дома провели военнослужащие тюменского гарнизона, воспитанники центра "Аванпост", юнармейцы.

Оркестр Тюменского высшего военно-инженерного командного училища исполнил для фронтовика "День Победы".

Михаил Никишин, в годы войны командир танкового взвода, участвовал в битве за Кавказ, освобождал Украину и был ранен. В 1945 году орденоносец участвовал в Параде Победы на Красной площади.

"Хочу всех поздравить с 9 мая, это знаменательный день. В истории таких побед было мало, благодаря нашему советскому народу мы смогли одолеть страшную фашистскую машину. Слава нашему народу!" - сказал Михаил Никишин.

За самоотверженную борьбу с врагом и отвоеванную свободу поблагодарили ветерана выпускники ТВВИКУ. В приветственном слове они подчеркнули, что подвиг защитников Отечества не будет забыт будущими поколениями: "Ваше мужество, честь, отвага, терпение, любовь и верность Родине сотворили чудо для всей страны. Мы, выпускники ТВВИКУ, выражаем огромную благодарность за ваш подвиг и героизм и клянемся стойко защищать независимость нашей державы, оберегать ее от угроз".

Такие парады для фронтовиков в ближайшие дни пройдут в Тюмени неоднократно. Поздравляющие намерены посетить участников Великой Отечественной войны по адресам их проживания и в лечебных учреждениях.

"К сожалению, адресов с каждым годом становится все меньше. Многие ветераны уже не могут ходить, находятся в больницах. Мы посетим всех, кто может подойти к окну, на кого мы можем посмотреть и сказать слова благодарности. Поедем в госпиталь к тем, кто болеет. Постараемся поздравить с праздником всех", - рассказал заместитель начальника ТВВИКУ им. Прошлякова по военно-политической работе Михаил Багров.

Михаил Никишин начал свой боевой путь в апреле 1941-го и сражался с неприятелем до дня Победы. Первый бой молодой боец принял уже 7 июля в Белоруссии под Невелем.

"Конечно, он никогда не забудется, - вспоминал он впоследствии. - Много молодых ребят полегло, но никто не сдался". За боевые заслуги Михаил Андреевич Никишин награжден орденом "Отечественной войны" второй степени, орденом "Красной звезды", медалями Жукова, "За боевые заслуги", "За победу над Германией", "За победу над Японией".

Татьяна Ковалева