Жители Ялуторовска коллективно исполнят песню "День Победы"

| Фото: из сообщества "Культурный центр "Арт-Вояж" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Культурный центр "Арт-Вояж" во ВКонтакте

Песню "День Победы" исполнят жители Ялуторовска в рамках всероссийской акции #ПоемДвором 9 мая.

"По городу будет ездить тематически оформленное транспортное средство с коллективом "Версаль" и ведущим. Артисты заедут во дворы. Ведущий поздравит с праздником местных жителей и предложит спеть песню "День Победы", – рассказала директор МАУК "Арт-Вояж" Елена Симонова.

По ее словам, коллектив "Версаль" одновременно присоединится к фронтовым бригадам, которые будут курсировать в этот день по городу и поздравлять ветеранов музыкальными композициями.

Спеть всем двором песню "День Победы" ялуторовчанам предложат по 20 адресам. Акция стартует примерно в 10 часов и завершится в 15 часов.

Расписание появится в сообществе МАУК "Арт-Вояж" во ВКонтакте.

В 2020 году Ялуторовск также принимал участие в акции #ПоемДвором. "Горожане хорошо откликаются на участие в ней и присоединяются. Люди с флагами и портретами своих родственников – участников Великой Отечественной войны выходят на балконы и поют песню", – рассказала Елена Симонова.

Инна Пахомова