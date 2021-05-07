Александр Моор призвал жителей Тюменской области быть благоразумными и соблюдать противопожарные правила

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области сложилась крайне неблагоприятная ситуация с лесными и ландшафтными пожарами, каждые сутки огонь уничтожает тысячи гектаров территории региона, фиксируются десятки возгораний. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор. Его видеообращение разместил оперативный штаб.

Глава субъекта подчеркнул, что все силы и средства брошены на борьбу со стихией.

"Этот год выдался очень непростым, сошлись сразу несколько неблагоприятных природных факторов. Земля глубоко промерзла и поэтому не насытилась влагой, когда сходил снег. Большой воды не было. Дожди тоже обходят нашу область стороной. Из-за этого в полях и лесах очень сухо, малейшей искры достаточно, чтобы вспыхнуло пламя. Огонь тут же подхватывает ветер и все кругом начинает гореть. Последний раз такие масштабные природные пожары в нашей области были 10 лет назад", - отметил Александр Моор.

В некоторых районах уже четвертую неделю без выходных и праздников люди борются с огненной стихией, прилагают все усилия, чтобы не дать огню приблизиться к населенным пунктам, спасают леса. Они большие молодцы, настоящие герои, но порой все усилия напрасны, ведь в подавляющем большинстве случаев возгорание происходит по вине человека, заявил губернатор.

"Кто-то не потушил костер, кто-то выбросил непотушенный окурок, кто-то пустил пал в поле, а кто-то решил сжечь прошлогодний мусор. Правоохранительные органы привлекают к ответственности нарушителей правил противопожарной безопасности, выявляют виновных в поджогах. Сумма наложенных штрафов исчисляется уже миллионами рублей, но, к сожалению, чужой опыт нас ничему не учит - мы продолжаем гореть", - рассказал глава региона.

Впереди выходные, а это значит, что оперативным службам придется работать в усиленном режиме, ведь многие жители поедут на дачи, захотят побывать на природе. Александр Моор призвал жителей области соблюдать противопожарные правила, быть благоразумными, проявить гражданскую сознательность, потому что ситуация очень серьезная и только сообща ее можно переломить.

Дарья Казакова