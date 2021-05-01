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Тюменка перевела мошенникам 80 тыс. рублей

Происшествия, 16:12 11 мая 2021

Заводоуковский межмуниципальный отдел МВД России | Фото: Заводоуковский межмуниципальный отдел МВД России

80 тыс. рублей лишилась жительница Тюмени, поверив телефонному мошеннику, сообщает региональное УМВД. Неизвестные, позвонив на мобильный телефон 45-летней потерпевшей, представились сначала сотрудниками банка, а после – представителями правоохранительных органов.

Используя психологическую тактику, мошенники убедили гражданку через банкомат перевести все деньги с банковской карты на якобы безопасный счет. Женщина выполнила требования звонивших, и лишь после этого осознала, что попалась на уловки мошенников.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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# мошенничество , уголовное дело

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