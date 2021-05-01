Тюменка перевела мошенникам 80 тыс. рублей
80 тыс. рублей лишилась жительница Тюмени, поверив телефонному мошеннику, сообщает региональное УМВД. Неизвестные, позвонив на мобильный телефон 45-летней потерпевшей, представились сначала сотрудниками банка, а после – представителями правоохранительных органов.
Используя психологическую тактику, мошенники убедили гражданку через банкомат перевести все деньги с банковской карты на якобы безопасный счет. Женщина выполнила требования звонивших, и лишь после этого осознала, что попалась на уловки мошенников.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.