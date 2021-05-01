Якушев поручил наладить взаимодействие структур, задействованных в тушении пожаров

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В связи с наступлением сухой и жаркой погоды и прогноза на предстоящие дни полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поставил задачу взять на контроль вопросы готовности сил и средств в период пожароопасного сезона.

На оперативном совещание с главными федеральными инспекторами полпред подчеркнул: "Все, что необходимо для предупреждения пожаров лесных и иных, должно быть сделано своевременно. Необходимо постоянное взаимодействие всех структур, задействованных для профилактики и тушения пожаров".

Во второй половине дня Владимир Якушев провел совещание с заместителями губернаторов, руководителями ГУ МЧС России по субъектам, начальником департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу, на котором была рассмотрена текущая ситуация с природными пожарами в регионах УФО.

Владимир Якушев особо отметил, что вопрос четкого взаимодействия всех служб и органов власти - это вопрос успешной борьбы с пожарами.

"Все силы, которые есть у МЧС, у лесных служб необходимо направить на борьбу с пожарами вне зависимости от того - лесной этой пожар или ландшафтный: огонь не знает границ. Эта работа должна координироваться на территории каждого региона в рамках штабов и комиссий по ЧС. Отсутствие координации на местах будет оцениваться жестко, как неумение организовать работу для достижения результата, а главный результат - это отсутствие пожаров на любой территории", - заявил полпред и потребовал организовать работу именно в таком формате, а также обратил особое внимание на то, что необходимо задействовать максимальные силы в первые мгновения обнаружения пожара, это позволит ликвидировать угрозу на начальном этапе.