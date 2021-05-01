В Тюмени установили личности стрелявших из травматики в районе Дома обороны

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Личности мужчин, устроивших стрельбу на ул. Клары Цеткин в районе дома обороны Тюмени, установлены. Принимаются меры к их задержанию, сообщает региональное СУ СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Следователями и криминалистами проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование по уголовному делу продолжается", - рассказали в ведомстве.

Напомним, ночью 13 мая 2021 г. во дворе жилого дома, расположенного по ул. Клары Цеткин мужчина получил множественные огнестрельные ранения.

По предварительным данным между группой мужчин и потерпевшим 1987 г. р. произошел конфликт с применением огнестрельного, травматического оружия. Пострадавший находится в ОКБ №2.

Следственное управление СК России по Тюменской области обращается ко всем, кто владеет информацией о местонахождении лиц, причастных к совершению данного преступления позвонить по телефонам: 8-904-491-43-25, 8(3452) 42-05-57.