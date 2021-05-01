Тюменцев приглашают на конференцию "ЗаБизнес: рейтинг регионов. Тюменская область"

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

К участию во Всероссийской конференции для предпринимателей "ЗаБизнес: рейтинг регионов. Тюменская область" приглашают тюменцев. Мероприятие пройдет в тюменском технопарке, сообщает Тюменская торгово-промышленная палата 20 мая.

Цифровая платформа "ЗаБизнес.РФ" создана 19 ноября 2019 года по инициативе ТПП России при поддержке других бизнес объединений. Она дает гарантирует рассмотрение обращений руководителями центральных аппаратов госорганов с возможностью учета мнения деловых объединений и бизнес-омбудсмена.

С 10 до 11 часов личный прием проведут генеральный директор АНО "Платформа" Сидоренко, заместитель генерального прокурора России Зайцев, начальник управления Генеральной прокуратуры России по УФО Брытков, главный федеральный инспектор по Тюменской области Кузьменко, руководство правоохранительных органов Тюменской области, бизнес-омбудсмен, руководство региональных отделений деловых объединений.

Регистрация обязательна по телефону или электронной почте.

Контактное лицо в ТПП Тюменской области – директор центра по работе с предприятиями и предпринимателями Екатерина Царева, 8(3452)689-379, 89220513422, katerina-tsareva@list.ru.