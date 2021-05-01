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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Выпускные утренники в детских садах Тюменской области пройдут без участия родителей

Общество, 12:38 14 мая 2021

портал "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте | Фото: портал "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте

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Выпускные утренники в детских садах Тюменской области пройдут без участия родителей в случае, если праздник проводится в помещении.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в региональном оперативном штабе. При этом, если праздник организуется на улице, то родители смогут на нем присутствовать.

"Такие ограничения связаны с сохраняющимися рисками распространения новой коронавирусной инфекции. Региональный департамент образования просит родителей с пониманием и ответственностью отнестись к сложившейся эпидемиологической ситуации. Эти меры направлены, в первую очередь, на сохранение здоровья детей", - подчеркнули в оперштабе.

При этом в региональном департаменте образования добавили, что для обеспечения причастности родителей к важному событию в жизни ребенка детские сады активно используют информационно-коммуникационные технологии. Это видеозаписи, онлайн-трансляции, публикации фотоотчетов и другие.

Любовь Голышева

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# детские сады , коронавирус

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