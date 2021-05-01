В Тюменской области у 56 человек диагностирован COVID-19

| Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

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56 случаев коронавирусной инфекции выявили в Тюменской области. Всего за последние сутки в России подтвердилось 9 тыс. 462 новых случая коронавируса в 84 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

17% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 393 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 9 тыс. 756 человек.

По числу новых пациентов лидируют Москва - 3 тыс. 818, Санкт-Петербург - 739 и Московская область - 648.

В Свердловской области заболели 102 человека, в Челябинской области - 97, в Ханты-Мансийском автономном округе - 47, в Курганской области - 34, в Ямало-Ненецком автономном округе - 17.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 4 млн 922 тыс. 901 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 115 тыс. 116 летальных исходов, выздоровели 4 млн 537 тыс. 634 человека.