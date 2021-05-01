Тюменцы могут бесплатно проверить своих домашних питомцев на COVID-19

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Жители Тюмени, переболевшие коронавирусом, могут проверить своих домашних питомцев на носительство возбудителя COVID-19. Бесплатные исследования животных начались в филиалах Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории Россельхознадзора.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Для начала владельцам животных необходимо обратиться в ветеринарную клинику для забора биоматериала. Это может быть кровь, мазки из носа и рта, мокрота или естественные выделения животного. Отбирать пробы должен ветеринарный врач, так как процедура требует определенной квалификации и соблюдения инструкции. Храниться проба может не более двух суток в холодильнике при температуре от 2 до 8 градусов либо в течение двух недель при температура не выше минус 16 градусов. Допускается только однократное замораживание.

"После забора анализа образец от животного нужно оперативно доставить в тюменский филиал Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории по улице Институтская, 2. Далее специалисты направят образцы на исследование в аккредитованные лаборатории в ближайших городах. После чего владельцам животных сообщат о результатах. Для первых 100 обратившихся исследования домашних животных будут проведены бесплатно", - рассказала пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Марина Галимова.

В ведомстве также уточнили, что основными направлениями деятельности центральной научно-методической ветеринарной лаборатории, расположенной в Тюмени, являются исследования в области карантина растений. Поэтому анализ на COVID-19 проводится в аккредитованных лабораториях в других городах.

Исследование распространения COVID-19 у домашних животных началось в 15 городах России. В их числе: Москва, Владимир, Тула, Липецк, Рязань, Калуга, Самара, Курск, Орел, Новосибирск, Барнаул, Тюмень, Челябинск, Саранск и Чебоксары. Диагностика питомцев, живущих с переболевшими инфекцией людьми, позволит провести глубокий научный анализ ситуации с распространением болезни среди животных, изучить вероятность передачи вируса к ним от человека и всесторонне оценить возможные риски.

На сегодня случаи заражения животных COVID-19 официально зарегистрированы в 27 странах мира. В России по одному случаю выявлено в Москве и Тюмени. По данным Всемирной организации здравоохранения животных, восприимчивость к вирусу проявляют хорьки, норки, кошки, собаки и другие животные.

Любовь Голышева