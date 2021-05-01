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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области 34 тыс. 193 жителя выздоровели после COVID-19 с начала пандемии

Общество, 15:55 14 мая 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области 57 человек выздоровели после коронавирусной инфекции за минувшие сутки. За весь период пандемии - 34 тыс. 193, сообщает региональный оперштаб.

Зафиксировано 56 новых случаев заболевания, в том числе у двоих детей. Всего с начала пандемии - 35 тыс. 842.

К ИВЛ подключены три пациента. 6 тыс. 76 человек остаются под медицинским наблюдением. 218 - на перевахтовке.

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# коронавирус

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