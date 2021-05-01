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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области 55 человек заболели COVID-19 за сутки

Общество, 13:25 15 мая 2021

здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

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55 случаев коронавирусной инфекции выявили в Тюменской области. Всего за последние сутки в России подтвердилось 8 тыс. 790 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

17% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 364 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 9 тыс. 866 человек.

По числу новых пациентов лидируют Москва - 3 тыс. 73, Санкт-Петербург - 749 и Московская область - 671.

В Свердловской области заболели 104 человека, в Челябинской области - 96, в Ханты-Мансийском автономном округе - 45, в Курганской области - 33, в Ямало-Ненецком автономном округе - 15.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 4 млн 931 тыс. 691 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 115 тыс. 480 летальных исходов, выздоровели 4 млн 547 тыс. 500 человек.

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# коронавирус

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